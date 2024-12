Napoli en Lukaku springen naar leidersplek in Serie A, al vergeet Balotelli hen punten af te snoepen

Napoli heeft Genoa een eerste nederlaag in 7 wedstrijden aangesmeerd. Romelu Lukaku kopte op de lat, ploegmaats Anguissa en Rrahmani kopten wel raak. In het slot kon Mario Balotelli net geen gelijkspel uit de brand slepen.

De dubbele opdoffer tegen Lazio - in de competitie en in de beker - is doorgespoeld. Dat heeft Napoli nog eens in de verf gezet tegen Genoa.

Romelu Lukaku deed eerst het doelhout nog trillen, maar ploegmaats Anguissa en Rrahmani kopten in de eerste helft wel raak. Goed voor een geruststellende voorsprong halfweg.

Na de pauze knokte Genoa, dat al 6 matchen niet meer had verloren, terug. Andrea Pinamonti, die Mario Balotelli op de bank hield, bracht weer spanning in de wedstrijd.

In het slot kwam invaller Balotelli nog dicht bij de gelijkmaker, maar de paal en doelman Alex Meret lagen dwars. Napoli springt zo even naar de leiding, al krijgt Atalanta morgen nog een kans tegen Empoli om weer over te nemen.