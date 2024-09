Juventus en Napoli serveren intense maar kansarme topper zonder goals

Juventus en Napoli hebben de koek eerlijk verdeeld in een topper die de verwachtingen niet kon inlossen: 0-0. Een onmondige Romelu Lukaku werd na 72 minuten vervangen. Voor Juve is het al de derde 0-0 op een rij in de Serie A.

In een tactisch steekspel tussen Juventus en Napoli waren de kansen schaars. Bij zijn debuut in de basis voor Napoli kwam Scott McTominay er nog het dichtste bij in de eerste helft, maar zijn schot werd gered en Lukaku kon niet bij de rebound.

Juventus had het meeste balbezit, maar de thuisploeg miste de creativiteit en de snelheid om iets met het balbezit te doen. De meeste opwinding na de rust kwam er nadat de ref een terugspeelbal van Napoli op zijn keeper als onopzettelijk beschouwde.

Het is geen pretje om supporter te zijn van Juventus, want het is de derde brilscore op een rij voor de Oude Dame in de Serie A. Na de veelbelovende start moet coach Thiago Motta weer naar de tekentafel.

Het grootste applaus in Turijn was er voor Wojciech Szczesny. De Poolse ex-keeper werd gehuldigd na zijn onverwachte afscheid afgelopen zomer en kreeg een staande ovatie van het thuispubliek.