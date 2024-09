Geen plensbui, wel nattigheid voor Atalanta: promovendus Como verkoopt De Ketelaere en co. dreun

54' - Own goal - Sead Kolašinac (1 - 2)

Stortregende het gisteren nog boven Bergamo, dan zal het vanavond stormen in de kleedkamer van Atalanta. De club van Charles De Ketelaere gaf een voorsprong uit handen in 12 dolle minuten, de Rode Duivel werd na een uur gewisseld.

Na regen komt zonneschijn? Atalanta, dat zijn match tegen Como maandagavond niet kon spelen door een zware regenbui, geloofde toch één helft in die spreuk.

Met Charles De Ketelaere in de basis begon de thuisploeg het sterkst. Zappacosta kon na ruim een kwartier een afvallende bal in één tijd in doel werken.

Maar na de pauze pakten de onweerswolken weer samen boven Bergamo, figuurlijk dan. In 12 dolle minuten kon promovendus Como de situatie helemaal omdraaien. Alieu Fadera, deze zomer overgekomen van Genk, maakte er na nog geen uur 1-3 van.

De Ketelaere werd meteen na de 3e opdoffer van het veld gehaald, maar ook zonder de Belg lukte het Atalanta niet meer om terug te slaan. De strafschop van Ademola Lookman zorgde wel nog voor de aansluitingstreffer, maar het was de laatste baltoets van de wedstrijd.

Met 6 op 15 bengelt Atalanta in de middenmoot van de Serie A, met amper 1 puntje meer dan Como.