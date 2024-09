VIDEO: Koni De Winter schenkt Genoa in minuut 96 een punt tegen Roma met allereerste Serie A-goal

Koni De Winter heeft zich zondag van goudwaarde getoond voor Genoa. De Rode Duivel leek met zijn team af te stevenen op een nederlaag tegen het AS Roma van Alexis Saelemaekers, maar met een rake kopbal in minuut 96 zorgde De Winter nog voor een puntendeling. Het is zijn eerste goal in de Italiaanse eerste klasse.

Na 46 wedstrijden is de nul weg. Koni De Winter stond zondagmiddag voor het eerst aan het kanon in de Serie A, en het was meteen een heel belangrijke.

Zijn team Genoa leek op speeldag 4 tegen AS Roma immers tegen een tweede nederlaag van het seizoen aan te lopen. De Romeinen waren via Artem Dovbyk voor de pauze op 0-1 gekomen en leken die voorsprong ook over de streep te trekken.

Maar dat was buiten De Winter gerekend. De 22-jarige Rode Duivel was in de 96e minuut mee opgerukt vanuit de defensie en stond op de goede plek om een voorzet van Vitinha binnen te koppen.

Het Stadio Luigi Ferraris ontplofte, De Winter vierde uitbundig met de fans. Door het gelijkspel staat Genoa voorlopig in de middenmoot op plek 9, het Roma van Alexis Saelemaekers (die 50 minuten meespeelde) staat slechts 15e.