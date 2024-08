Valse start voor Inter: Messias houdt landskampioen diep in extra tijd van winst met penalty

Italiaans landskampioen Inter heeft op speeldag 1 al met punten gemorst. Op bezoek bij Genoa gaf het diep in de extra tijd nog een 1-2-voorsprong uit handen. Junior Messias zette een penalty in twee tijden om en sleepte in minuut 95 een gelijkspel uit de brand voor de thuisploeg.

Vorig jaar opende Internazionale zijn Serie A-seizoen nog met 5 opeenvolgende zeges, dit seizoen ging de landskampioen al in zijn opener de mist in.

Na 20 minuten ging het een eerste keer fout voor de Nerazzurri. Doelman Sommer zag er wel erg schlemielig uit bij een kopbal die van ver op de lat belandde, Vogliacco profiteerde optimaal in de herneming.

Marcus Thuram zette het foutje van zijn doelman wel al snel recht. Op het halfuur knikte hij een voorzet in de verste kruising. En in minuut 82 leek de Franse aanvaller met de 1-2 ook matchwinnaar te worden. Hij chipte het leer keurig over de doelman.

Maar die eer van matchwinnaar was uiteindelijk weggelegd voor Junior Messias. De Braziliaan met een verleden bij grote rivaal AC Milan legde in minuut 95 een penalty in twee tijden in doel.

De eerste misstap van Inter is zo al snel een feit. Volgend weekend krijgt het in eigen huis een herkansing tegen Lecce.