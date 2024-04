BEKIJK - Oude bekende Malick Fofana telt met Lyon Monaco uit en maakt PSG kampioen

65' - Verv. Said Benrahma door Rayan Cherki

38' - Geel - Said Benrahma

26' - Doelpunt - Said Benrahma (2 - 1)

Op het veld is het gisteren niet gelukt, in de zetel vanavond wel. PSG mag een 12e landstitel bijschrijven met dank aan Lyon. Dat smeerde nummer 2 Monaco de nederlaag te veel aan. Malick Fofana was de beul met dienst.