Luis Enrique verdedigt vroege wissel van Mbappé: "Vroeg of laat speelt hij niet meer bij ons"

Tijdens Monaco-PSG was er gisterenavond commotie over de vroege wissel van Kylian Mbappé. De Franse sterspeler mocht in de 2e helft niet meer opdraven van coach Luis Enrique. "Vroeg of laat moeten we ook het gewoon worden om zonder Kylian te spelen", luidde de uitleg van de PSG-coach na het 0-0-gelijkspel.

Het was een opvallend beeld bij het begin van de tweede helft: met jas en pet wandelde Kylian Mbappé richting de tribune om plaats te nemen naast zijn moeder Fayza.

Een wissel die over de tongen ging in Frankrijk.



Mbappé had er in de eerste helft weinig van gebakken. Maar bij een 0-0-tussenstand is de topschutter altijd een wapen om het verschil te maken.



PSG-coach Luis Enrique kreeg na afloop een vragenvuur over die controversiële wissel.

"Als coach moet ik voortdurend beslissingen maken en ik kies altijd de beste optie voor de ploeg", zei Luis Enrique met veel brio.



"Waarom ik besliste om Mbappé tijdens de rust te wisselen? Vroeg of laat zal hij niet meer bij ons spelen. We zullen daar moeten aan wennen."

De Spaanse coach verwijst daarmee naar de overstap van Mbappé naar Real Madrid volgende zomer. Volgens de Spaanse krant Marca is die transfer al in kannen en kruiken.

"Ik wil geen polemiek opstarten. De wissel was 100 procent mijn eigen beslissing", voegde Luis Enrique er nog aan toe.