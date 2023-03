Futloos PSG maakt uitschuiver tegen Rennes (zonder Doku)

Het werd - ondanks de aanwezigheid van superster Kim Kardashian - een weinig glamoureuze avond in het Parc des Princes. Een van de prinsen van het park, Lionel Messi, werd voortdurend op de korrel genomen. Een deel van de PSG-fans is niet tevreden over het niveau van de Argentijn.

Maar hij was niet alleen op het veld, bijna het hele team oogde futloos. En daar konden de bezoekers van profiteren. Net voor de pauze kwam Rennes op voorsprong met dank aan Toko Ekambi.

De rust bracht geen beterschap want PSG kreeg in de tweede helft meteen een tweede goal om de oren. Dit keer haalde Kalimuendo-Muinga de trekker over.

Het werd zo voor PSG de 4e competitienederlaag van het seizoen, maar wel de eerste thuisnederlaag in de Ligue 1 in lange tijd. Dat gebeurde voor het laatst op 3 april 2021. De ploeg blijft wel aan de leiding. Rennes, waar Doku ontbrak met een blessure, is nu 5e.