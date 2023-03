Er komt maar geen einde aan de reeks van Will Still: zijn Reims wint nu ook in Monaco

Reims heeft sinds de aanstelling van Will Still niet meer verloren, maar kreeg zondagmiddag geen makkelijke opdracht met de trip naar het Monaco van Philippe Clement.

Monaco is de nummer 4 in de Ligue 1, al heeft de ploeg van Clement het de voorbije weken wat moeilijker. Europees werd het uitgeschakeld door Leverkusen en in de competitie pakte het een 1 op 6 teen Nice en Troyes.

Een ploeg met twijfels dus en ook tegen Reims had Monaco het geluk niet aan zijn kant. Ben Yedder en Vanderson troffen het doelkader, terwijl de bezoekers zich wel efficiënt toonden. Met zijn 16e van het seizoen besliste Balogun vroeg in de 2e helft de match in het voordeel van Reims.

Coach Will Still is nu al 17 competitiewedstrijden ongeslagen. Reims klimt dankzij de overwinning naar de 8e plek, op 4 punten van de 5e plaats.