BEKIJK: Mbappé viert verlengd verblijf bij PSG met hattrick tegen Metz

Mbappé mocht voor de partij pronken met een shirt met daarop zijn naam en het rugnummer 2025, de duur van zijn nieuwe contract. "Laten we samen voor nog wat meer magie zorgen in Parijs", sprak de Franse steraanvaller.

En Mbappé had zijn toverstokje al bij in het Parc des Princes, want na nog geen halfuur had hij al twee doelpunten op zijn naam staan. Het begin van een overtuigende zege voor PSG.

Neymar deed ook zijn duit in het zakje met zijn 100e doelpunt in Parijse loondienst, maar toch was het Mbappé die de show bleef stelen. Na 5 minuten in de tweede helft had hij zijn hattrick al afgewerkt. Het statement is duidelijk: er zullen tot 2025 nog veel doelpunten volgen.

Met 28 doelpunten is Mbappé ook topschutter in de Ligue 1, met 4 goals meer dan Wissam Ben Yedder (Monaco). Bovendien was Mbappé ook goed voor de meeste assists (17) in de Franse competitie.

Het laatste woord was voor Angel Di Maria, die afscheid nam van Parijs met een doelpunt. De 34-jarige Argentijn vertrekt na 7 seizoenen bij PSG en kreeg in de slotfase nog een applauswissel.