PSG bevestigt: goudhaantje Kylian Mbappé blijft in Parijs

Kylian Mbappé, in 2017 door PSG weggeplukt bij Monaco, werd maandenlang het hof gemaakt door Real Madrid. Tot voor kort leek de snelle en technisch vaardige international de voorkeur te geven aan een nieuw avontuur in Spanje.





Hij weigerde maandenlang met PSG te onderhandelen, maar gisteren bevestigde zijn moeder, die deels zijn zaken behartigt, dat er zowel in Parijs als in Madrid een contract klaarlag dat wachtte op een handtekening. "Het is nu aan hem."



PSG bevestigt nu dat Mbappé ervoor kiest te blijven. Hij tekent bij tot medio 2025. "Dit is mijn thuis, mijn stad. Ik blijf in Parijs om samen nog meer titels te veroveren", zei Mbappé in een video, uitgezonden net voor de competitiematch tegen Metz.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik hier kan blijven groeien en dat de club er alles aan zal doen om op het hoogste niveau te kunnen presteren. Ik ben ook blij dat ik in Frankrijk kan blijven voetballen, het land waar ik geboren ben en naam heb gemaakt."

"Ik wil de fans van PSG ook bedanken, zeker voor de steun in de voorbije maanden. Samen zullen we voor magie zorgen in Parijs."