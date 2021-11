Jonathan David is met gemiste penalty de schlemiel bij Rijsel

Rijsel presteert al het hele seizoen wisselvallig in de Ligue 1 en dat bleek ook tegen Nantes. Ondanks een droomstart, Burak Yilmaz zette de thuisploeg al na 9 minuten op voorsprong, slaagde de Franse kampioen er niet in zijn stempel te drukken.

Integendeel, Nantes was de betere ploeg. De poging van Moses Simon (ex-Gent) werd nog gekeerd, maar Ludovic Blas had meer geluk met zijn laag schot: 1-1. De paal hield Nantes zelfs van een verdiende voorsprong.

Net na het uur moest Amadou Onana (aanvoerder van de Belgische beloften) naar de kant en zijn vervanger Renato Sanches bracht wat meer vaart in het spel van Rijsel. Dat leek ook iets op te leveren.

Fabio haalde de doorgebroken Zeki Celik neer: rood voor Fabio en strafschop voor Rijsel. Jonathan David, dit seizoen al goed voor 10 goals in de Ligue 1, kon Rijsel eindelijk weer een competitiezege schenken, maar zijn inzet werd gered.

Door de zesde wedstrijd op een rij zonder zege is Rijsel niet in de race voor de Europese tickets. De vorm in de eigen competitie staat in schril contrast met die in de Champions League. Rijsel staat daar op kop van groep G.