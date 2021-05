PSG wint, maar moet scepter in Frankrijk na drie jaar doorgeven

Met nog 1 speeldag te gaan had PSG zijn lot in de Ligue 1 niet meer in eigen handen. De steenrijke Parijzenaars, die de afgelopen 8 jaar 7 keer kampioen speelden, moesten hopen op puntenverlies van Lille én zelf beter doen, om de titel in extremis nog weg te kapen.

Na twintig minuten kregen de bezoekers tegen staartploeg Brest een strafschop, maar Neymar miste. Het leek niet de avond te gaan worden van PSG, maar een kwartiertje later zat het toch even mee: Di Maria scoorde via Brest-verdediger Faivre de 0-1.

PSG was de betere ploeg en scoorde in de tweede helft via Mbappé nog een tweede keer, maar omdat Lille ook deed wat het moest tegen Angers, levert de Parijse zege niets meer op.

De trotse Parijzenaars verliezen zo na drie titels op rij hun kampioenentitel aan Lille. De vorige Franse club die in het olietijdperk PSG de loef wist af te steken was Monaco in 2017.