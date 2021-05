Lille kroont zich na tien jaar opnieuw tot landskampioen in Frankrijk

De Ligue 1 stond voor een razend spannende ontknoping op de slotspeeldag. Leider Lille had 1 puntje bonus op eerste achtervolger PSG. Na een vorige titel in 2011, onder leiding van Eden Hazard, konden "Les Dogues" opnieuw kampioen worden, maar dan moesten ze wel minstens even goed als de Parijzenaars.

Tegen middenmoter Angers zat Lille na tien minuten al op rozen. Smaakmaker Jonathan David, die vorig jaar nog schitterde bij AA Gent, trapte Lille virtueel naar de landstitel, met zijn 13e doelpunt van het seizoen.

De titel leek wel heel dichtbij te komen voor David en co toen vlak voor rust de voorsprong verdubbeld werd. David werd foutief gestopt door Angers-doelman Bernardoni, spitsbroeder Yilmaz klaarde klus: 0-2 en de champagne kon al koud worden gezet.

Lille leek de wedstrijd helemaal onder controle te hebben, maar diep in het slot werd het nog even spannend door een late treffer van Angers. Zonder erg, want de 4e landstitel kon Lille niet meer ontglippen. Het neemt na drie jaar PSG de voetbalscepter over in Frankrijk.