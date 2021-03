Leider Lille struikelt bij kelderploeg Nîmes en krijgt PSG naast zich

Voor het eerst in jaren is de titelstrijd in Frankrijk nog eens spannend. Lille en Lyon liggen al sinds het begin van het seizoen op de loer om de titel weg te kapen van het rijke PSG, dat minder dominant is dan gewoonlijk.

Leider Lille kreeg zondag het bescheiden Nîmes Olympique over de vloer, maar die opdracht liep niet van een leien dakje. Moussa Koné bezorgde al na 13 minuten Nîmes de voorsprong.

Lille reageerde echter gevat en kon via Xeka al snel tegenscoren. Vlak voor de rust kreeg het echter opnieuw een klap: Renaud Ripart bracht de bezoekers opnieuw op voorsprong.



In de tweede helft kon de leider geen vuist meer maken. Lille, met ex-Gent speler Jonathan David 90 minuten tussen de lijnen, acteerde ongeïnspireerd en kon een derde seizoensnederlaag niet meer afwenden.

Door de de nederlaag van Lille en de zege van PSG in de topper tegen Lyon komen Lille en PSG samen aan kop in de Ligue 1 met 63 punten. Lyon volgt als derde met 60 punten, Monaco als vierde met 59 punten. De strijd blijft dus razend spannend.