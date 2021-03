PSG wint spektakelrijke topper tegen Lyon en komt mee aan kop in Ligue 1

PSG start furieus tegen concurrent Lyon...

Door de opvallende nederlaag van leider Lille tegen kelderploeg Nîmes was de inzet in de topper tussen Lyon en PSG nog wat hoger. Een zege zou een van beide ploegen immers naast Lille aan kop van het klassement brengen.

PSG, dat in de competitie al wel wat steken liet vallen, toonde in de eerste helft echter meteen dat het een grote honger had voor die leidersplaats. Een ontketende Mbappé pakte na 5 minuten uit met een weergaloze versnelling, maar Kean trapte zijn voorzet pal op Lyon-doelman Lopez.

Het was slechts uitstel van executie, voor de thuisploeg want op het kwartier was het Mbappé zelf die de score opende. Op het halfuur stond de dubbele voorsprong al op het bord: Pereira jaste van dichtbij de 0-2 tegen de netten.