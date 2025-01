Ollie Watkins wijst Aston Villa de weg in duel der Belgen tegen onmondig Everton

Enkel een landgenoot aan de overkant deed Aston Villa nog even schrikken met een poging tot Belgische broedermoord. Orel Mangala zette goed druk op zijn conculega Onana in de grote rechthoek. De twee kwamen ook tot botsing: strafschop voor Mangala of fout op Onana?

Everton vs. Aston Villa: dat is een duel der Rode Duivels op het middenveld.

Daarna drukte Aston Villa door en bewees het zich op alle vlakken een maatje te groot voor zijn tegenstander van vandaag.

Met David Moyes opnieuw langs de lijn zagen we dus (nog) geen beterschap bij de thuisploeg, die vooral offensief onmachtig blijft. Spookrijder Mings deed nochtans enkele keren aardig zijn best om het tegendeel te bewijzen, maar Moyes heeft duidelijk nog heel veel werk aan de winkel.

In minuut vijftig velde de onvermijdelijke Ollie Watkins uiteindelijk het verdict: nadat Tielemans ternauwernood de bal in eigen gelederen kon houden, dook de spits van Villa de diepte in om het leer loepzuiver in de verste hoek te duwen.

Genoeg voor een relatief simpele, maar zuinige zege voor het Aston Villa van Onana en Tielemans. Moyes en Mangala hebben nog een lange weg te bewandelen.