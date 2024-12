Nottingham Forest - met sterke Matz Sels - smeert Brentford eerste thuisnederlaag aan en springt naar plek 3

Van degradatiekandidaat naar sollicitant voor Europees voetbal. Nottingham Forest heeft ook de lastige klip bij Brentford weten te omzeilen. Een opnieuw betrouwbare Matz Sels hield zijn net schoon met onder meer een straffe reflex, zijn ploegmaats prikten twee keer raak. Dankzij de driepunter gaat Nottingham voorlopig zelfs over Arsenal naar de derde plaats in de Premier League.

Slechts één keer moest Matz Sels serieus aan de bak. Op een knal van dichtbij pakte hij uit met een schitterende reflex. De bal vloog zelfs via het hoofd van de Belgische doelman over het doel, zo leerde de herhaling.

Die aansluitingstreffer had Brentford hoop kunnen geven. Maar nee, hun ongeslagen thuisreeks in de Premier League dit seizoen kwam ten einde, want Sels moest zich niet meer omdraaien.

Ola Aina voor en Anthony Elanga na rust slaagden er wél in om te scoren voor Nottingham Forest. Een uitstekende driepunter en voorlopige derde plaats: zo zet de revelatie van het Engelse voetbal zijn kandidatuur voor Europees voetbal nog wat extra kracht bij