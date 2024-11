Doelpuntenregen in Londen! Trossard zet Arsenal met goal en assist op weg naar ruime zege tegen West Ham

za 30 november 2024 20:28

West Ham United einde 2 - 5 herbekijk Arsenal 10' - Doelpunt - Gabriel (0 - 1) 27' - Doelpunt - Leandro Trossard (0 - 2) 34' - Doelpunt strafschop - Martin Ødegaard (0 - 3) 36' - Doelpunt - Kai Havertz (0 - 4) 38' - Doelpunt - Aaron Wan-Bissaka (1 - 4) 40' - Doelpunt vrije trap - Emerson Palmieri (2 - 4) 42' - Geel - Bukayo Saka 42' - Geel - Emerson Palmieri 45+1' - Geel - Crysencio Summerville 45+3' - Geel - Lukasz Fabianski 45+5' - Doelpunt strafschop - Bukayo Saka (2 - 5) 56' - Verv. Riccardo Calafiori door Oleksandr Zinchenko 65' - Verv. Emerson Palmieri door Vladimír Coufal 65' - Verv. Michail Antonio door Danny Ings 74' - Verv. Martin Ødegaard door Gabriel Jesus 74' - Verv. Bukayo Saka door Raheem Sterling 78' - Verv. Carlos Soler door Andy Irving 85' - Verv. Leandro Trossard door Ethan Nwaneri 90+4' - Geel - Tomáš Soucek Premier League - speeldag 13 - 30/11/24 - 18:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door undefined Gabriel na 10', 0 - 1 10' Gabriel 0 - 1 Gabriel 10' goal door Leandro Trossard na 27', 0 - 2 27' Leandro Trossard 0 - 2 Leandro Trossard 27' penalty door Martin Ødegaard na 34', 0 - 3 34' Martin Ødegaard 0 - 3 Martin Ødegaard 34' goal door Kai Havertz na 36', 0 - 4 36' Kai Havertz 0 - 4 Kai Havertz 36' goal door Aaron Wan-Bissaka na 38', 1 - 4 38' Aaron Wan-Bissaka 38' Aaron Wan-Bissaka 1 - 4 vrije trap door undefined Emerson Palmieri na 40', 2 - 4 40' Emerson Palmieri 40' Emerson Palmieri 2 - 4 penalty door Bukayo Saka na 45+5', 2 - 5 45+5' Bukayo Saka 2 - 5 Bukayo Saka 45+5'

De Premier League is nog niet gaan vliegen voor Arsenal. In een spektakelwedstrijd tegen West Ham United blies het zijn titeldroom nieuw leven in. Leandro Trossard was opnieuw van goudwaarde: met een goal én fraaie assist drukte de Rode Duivel mee zijn stempel op de partij.

"Who put the ball in West Ham's net? Half the team did!"



Wie vanuit Arsenal de metro richting West Ham United had genomen, heeft zich dat niet beklaagd.



Als een stoomtrein begonnen de Gunners aan de burenpartij. Gabriel brak meteen de ban op een corner - de zoveelste goal al op spelhervatting voor Arsenal - een dik kwartier later was het de beurt aan een landgenoot.



Leandro Trossard tekende voor de 0-2 na een knappe combinatie, nog geen 10 minuten later stuurde hij ploegmakker Havertz aardig diep op weg naar de 0-4.

Arsenal de jager, Liverpool de prooi

De eerste helft was dus nog niet eens voorbij of de thuisploeg leek al KO tegen het canvas te liggen.



Toch knokten de Hammers zich vanuit een uitzichtloze positie terug in de partij. In twee dolle minuten stond het plots 2-4, het London Stadium herleefde.



Vooral de tweede tegentreffer deed de monden in de tribunes openvallen. Het pareltje van Emerson willen we je zeker niet onthouden.

Al was die hoop van korte duur. Op slag van rust kreeg de uitploeg een tweede elfmeter cadeau - eerder had Odegaard al een penalty omgezet - Saka pakte het met veel plezier uit.



Waar de eerste helft nog bol stond van de actie, was deel twee eerder een sof. West Ham werd vakkundig de adem afgesneden, in minuut 80 volgde de onvermijdelijke exodus van thuissupporters.



Met de verse driepunter lijkt Arsenal voor de drukke kerstperiode net op tijd opnieuw zijn goede vorm van weleer te pakken. Trossard en co volgen nu op 6 punten van Liverpool, dat morgen Man City ontvangt.