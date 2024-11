VIDEO - Met knappe lob als kantelpunt: Solanke loodst Tottenham op 4 minuten tijd voorbij Aston Villa

Bij Aston Villa wisten ze deze week niet wat hen overkwam. Voor het eerst sinds 24 augustus liepen ze nog eens tegen een nederlaag aan, in de League Cup tegen laagvlieger Crystal Palace dan nog.



Coach Unai Emery had zijn lesje geleerd en pootte in het Tottenham Hotspur Stadium toch maar weer zijn beste 11 neer - met Tielemans en Onana dus.

Een goeie keuze: die eerste deed zeker zijn ding, maar vooral Onana liet zich in de eerste helft vaak positief opmerken.



De boomlange Rode Duivel trok zijn werkplunje aan om een sterk kwartier van Tottenham te neutraliseren met een pak ingrepen en was ook aartsgevaarlijk in die andere 16, alleen stond de paal in de weg.