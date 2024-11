VIDEO - Manchester United en Chelsea delen de punten in topper met 2 gezichten, 5 minuten zijn allesbepalend

Maar de reactie van de thuisploeg mocht er zijn. Manchester United eiste het leer op en sloeg meteen terug via Marcus Rashford. De flukse winger slingerde zich langs zijn man en werd aangetikt bij het trappen van zijn voorzet.



Old Trafford - en vooral Rashford zelf - schreeuwde om een strafschop, maar de scheidsrechter ging daar niet in mee. En dus zocht de thuisploeg ijverig verder, ondanks blijvende dreiging van Palmer en co. Die zoektocht loonde in de eerste helft ook nog bijna.



Net toen iedereen vrede leek te nemen met 0-0 bij de pauze, vond Bruno Fernandes een inlopende Rashford aan de tweede paal. Die laatste nagelde de voorzet in één tijd op de lat.