VIDEO - Manchester City na absolute non-match onderuit in Bournemouth, Haaland laat punt liggen in extra tijd

Zelden was Manchester City zo mak als vandaag. Op bezoek bij Bournemouth speelde de Engelse landskampioen een absolute non-match. Toch sleepte het nog bijna een punt uit de brand. Haaland trapte diep in de extra tijd op de paal. Man City verliest zijn leidersplek zo aan Liverpool. Het enige lichtpunt: Kevin De Bruyne zat voor het eerst weer op de bank.

Al binnen de 2 minuten waren er twee stevige waarschuwingsschoten van de thuisploeg, na 9 minuten was het dan toch prijs. Semenyo mocht vanuit de draai te simpel binnenleggen.

En ook voor Kevin De Bruyne kon het een mooie dag worden. Hij zat na een lange blessure voor het eerst weer op de bank. Maar een invalbeurt kreeg KDB niet en profiteren van de misstap van Arsenal deden The Citizens evenmin.

Wat een feestelijke namiddag moest worden voor Manchester City, is uitgedraaid op één grote brok frustratie.

Dat City voor de rust geen enkel schot binnen het kader had laten noteren, was veelzeggend. En ook na rust was het niet veel soeps.

De troepen van Guardiola ontsnapten nog in de eerste seconden na de pauze, maar het kon niet blijven duren. Evanilson gleed kort na het uur de 2-0 tegen de touwen.