VIDEO - Dankzij nieuw stunt- en vliegwerk van Haaland: vroege goal van Noorse beer leidt City voorbij Southampton

Klus geklaard, maar ook niet meer dan dat. Manchester City legde - zonder geblesseerde landgenoten Doku en De Bruyne - Southampton over de knie met een zakelijke zege. Het mag daarvoor zijn topspits Erling Braut Haaland bedanken: al na 5 minuten schoof hij krachtig de beslissende treffer binnen. Zo wippen Guardiola en co even naar de leidersplek, Southampton behoudt de rode lantaarn.

Hoezo, de Scandinavische motor "sputtert"?



Erling Braut Haaland had al 3 wedstrijden niet meer gescoord in de Premier League, héél ongewoon voor zijn doen.



Nooit eerder gebeurde het dat de Noor 4 speeldagen droog stond, de Engelse pundits lieten al een ballonnetje op over zijn "mindere vorm".



"Dan zet ik maar meteen orde op zaken", moet Haaland gedacht hebben.



Al na 5 minuten voetballen was het van dat: na een goeie voorzet van Nunes infiltreerde hij op het perfecte moment, zelf met een volleerde judogreep was de bonkige beer niet af te stoppen.



Roos nummer 11 van het seizoen na 9 matchen én de criticasters de mond gesnoerd.

Niet dat Southampton daarna weggespeeld werd door de thuisploeg.



Zonder schrik en met de borst vooruit bleven ze voetballen. Als je niet naar het klassement keek, had je nooit de indruk dat je de hekkensluiter aan het werk zag.



Al was Manchester City deze middag eens niet de oer-dominante ploeg die we al zo vaak gezien hebben. Dat bekochten ze bijna voor rust.



Lallana speelde met een handig tikje ploegmakker Archer vrij, die doorstoomde richting Ederson. Even leek de Engelsman te twijfelen, zijn pegel stierf op de lat.

Net voor het begin van de tweede helft riep Pep Guardiola zijn troepen nog eens bijeen: de Spaanse selectieheer wilde meer scherpte zien, zodat ze niet volledig in slaap dommelden.



De boodschap leek te landen: Man City verloor na de rust eigenlijk nooit de controle over de wedstrijd, maar vergat tegelijk ook de partij dood te maken.



Een technisch hoogstandje van Bernardo Silva was lange tijd dan ook het enige waar het thuispubliek zich aan kon opwarmen.

In het begin van het slotkwartier kwam Southampton dan toch nog eens piepen.



Een poging van Armstrong scheerde maar net over de kooi van Ederson, City speelde daarna nooit meer met vuur.



Met meer dan 50 toetsen in de vijandige zestien is de driepunter zo meer dan verdiend, al was het er eentje zonder veel franjes.



De blauwe ploeg uit Manchester blijft zo voor de 13e keer op rij thuis ongeslagen tegen Southampton, dat in het moeras van de Premier League blijft aanmodderen.



City springt naar de voorlopige leidersplek, eerste achtervolger Liverpool komt morgen in actie.