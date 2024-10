VIDEO - Ondanks controversieel doelpunt houdt Manchester United de 3 punten thuis tegen Brentford

Even zag het er opnieuw slecht uit voor Manchester United. Na een controversieel doelpunt van Brentford moest het met een achterstand de rust in, maar na de pauze zette United de scheve situatie recht met 2 fraaie doelpunten. Zo werd het 2-1 en springt de ploeg van Ten Hag naar de 10e plaats.

Oef. Een zucht van opluchting ging door Old Trafford na het laatste fluitsignaal. Tegen Brentford knoopte Manchester United opnieuw aan met de zege, al ging het niet van een leien dakje. Zo blesseerde Matthijs De Ligt zich al na 10 minuten aan het hoofd. Hij bloedde stevig en moest even naar de kant na een botsing met de knie van Schade.

De Ligt kon wel voortspelen, maar zou in de eerste helft - waarin zo goed als niets gebeurde - nog 2 keer naar de kant moeten door zijn hoofdwonde die bleef bloeden. Dat was ook het geval in de toegevoegde tijd. De Nederlander verwerkte net een bal in hoekschop, maar mocht zelf niet verdedigen van de scheidsrechter. Hij moest naar de kant.



En net op die hoekschop scoorde Brentford via Pinnock. Ten Hag werd woest aan de zijlijn en trok met kopzorgen de kleedkamer in.