VIDEO - Van 0-2 naar 3-2! Brighton gaat in tweede helft op en over Tottenham

zo 6 oktober 2024 19:24

Brighton & Hove Albion einde 3 - 2 Tottenham Hotspur 9' - Verv. Adam Webster door Igor Julio 23' - Doelpunt - Brennan Johnson (0 - 1) 34' - Geel - Igor Julio 37' - Doelpunt - James Maddison (0 - 2) 48' - Doelpunt - Yankuba Minteh (1 - 2) 58' - Doelpunt - Georginio Rutter (2 - 2) 66' - Doelpunt - Danny Welbeck (3 - 2) 67' - Geel - Iyenoma Udogie 69' - Geel - Dejan Kulusevski 73' - Verv. Georginio Rutter door Julio Enciso 74' - Verv. Carlos Baleba door Mats Wieffer 79' - Verv. Rodrigo Bentancur door Yves Bissouma 79' - Verv. Timo Werner door Pape Sarr 80' - Geel - Bart Verbruggen 85' - Verv. James Maddison door Mikey Moore 87' - Verv. Yankuba Minteh door Brajan Gruda Premier League - speeldag 7 - 06/10/24 - 17:31 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 23' Brennan Johnson 0 - 1 Brennan Johnson 23' 37' James Maddison 0 - 2 James Maddison 37' 48' Yankuba Minteh 48' Yankuba Minteh 1 - 2 58' Georginio Rutter 58' Georginio Rutter 2 - 2 66' Danny Welbeck 66' Danny Welbeck 3 - 2

Brighton heeft voor de comeback van het weekend gezorgd. Na de eerste helft stonden ze 0-2 achter tegen Tottenham, maar in de tweede helft keerden ze het helemaal om. Na 20 minuten in de tweede helft stond de eindstand op het bord. Het werd 3-2.

Na de glansrijke 0-3-overwinning tegen Manchester United en de zege in de Europa League tegen Ferencvaros kon Tottenham met vertrouwen afzakken naar Brighton. Brighton kon op zijn beurt al 4 wedstrijden niet meer winnen.



En Tottenham greep Brighton meteen bij de keel. Na 18 seconden probeerde Timo Werner Brennan Johnson te bereiken, maar zijn voorzet was niet op maat.

Tottenham bleef jagen op de voorsprong. James Maddison werd tot 2 keer toe afgeblokt, en het openingsdoelpunt van Werner werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel. Al had Tottenham een minuut later wel reden tot vieren. Johnson scoorde voor de 6e wedstrijd op een rij.



Net toen Brighton wat beter in de wedstrijd leek te komen, schoot het zichzelf wat in de voet. Maddison haalde uit vanop afstand en Bart Verbruggen liet zich verrassen. Een pakbare bal verdween zo alsnog in doel en Tottenham mocht met een 0-2-voorsprong gaan rusten.

Maar voetbal is een vreemde sport en waar Tottenham in de eerste helft de wedstrijd volledig onder controle had, verloor het die helemaal in de tweede helft.



Na een dikke 2 minuten zorgde Minteh voor de aansluitingstreffer toen 2 verdedigers naast de bal maaiden. Het werd het begin van een totale ommekeer.