VIDEO - Aston Villa moet genoegen nemen met puntje op bezoek bij Ipswich Town na 2 doelpunten van Liam Delap

zo 29 september 2024 17:03

Ipswich Town einde 2 - 2 Aston Villa 8' - Doelpunt - Liam Delap (1 - 0) 15' - Doelpunt - Morgan Rogers (1 - 1) 32' - Doelpunt - Ollie Watkins (1 - 2) 45+3' - Geel - Sam Morsy 45+3' - Geel - Liam Delap 46' - Geel - Lucas Digne 54' - Geel - Axel Tuanzebe 64' - Verv. Morgan Rogers door Jhon Durán 65' - Verv. Leon Bailey door Jaden Philogene-Bidace 69' - Verv. Kalvin Phillips door Jack Taylor 69' - Verv. Chiedozie Ogbene door Wes Burns 72' - Doelpunt - Liam Delap (2 - 2) 75' - Geel - Jacob Greaves 84' - Verv. Lucas Digne door Ian Maatsen 84' - Verv. Youri Tielemans door Ross Barkley 84' - Verv. Ollie Watkins door Emiliano Buendia 90+1' - Verv. Sam Morsy door Massimo Luongo 90+1' - Verv. Liam Delap door George Hirst 90+1' - Verv. Jack Clarke door Sammie Szmodics Premier League - speeldag 6 - 29/09/24 - 15:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 8' Liam Delap 8' Liam Delap 1 - 0 15' Morgan Rogers 1 - 1 Morgan Rogers 15' 32' Ollie Watkins 1 - 2 Ollie Watkins 32' 72' Liam Delap 72' Liam Delap 2 - 2

Aston Villa is er niet in geslaagd om voor de 4e keer op een rij te winnen in de Premier League. Op bezoek bij Ipswich Town had het de kans om mee aan de leiding te gaan met Liverpool, maar het kwam niet verder dan een 2-2-stand. Woensdag ontvangen Youri Tielemans en Amadou Onana Bayern München in de Champions League.

Aston Villa had de vorige 2 wedstrijden in de Premier League een achterstand omgezet in een overwinning. Ook tegen Ipswich Town kwam het - met Youri Tielemans en Amadou Onana in de basis - al snel 1-0 achter. Liam Delap zette Ipswich, dat dit seizoen nog niet kon winnen, al na 8 minuten op voorsprong.

Maar Aston Villa weet dus als geen ander hoe het met een achterstand om moet gaan. Op het kwartier zette Morgan Rogers na zwak uitverdedigen de 1-1 op het bord en op het halfuur zette Ollie Watkins de scheve situatie helemaal recht met een rake kopbal.

Maar Ipswich toonde veerkracht en nog voor de rust kwam het bijna bij de gelijkmaker. Eerst redde Emiliano Martinez een vluchtschot van Kalvin Phillips, een paar minuten later zorgde hij met een voetveeg ervoor dat Liam Delap zijn 2e doelpunt van de namiddag niet kon maken.

Die 2-2 zou hij in de 2e helft wel maken. Na een fraaie schijnbeweging zette hij zijn tegenstander in de wind en legde hij zijn 2e doelpunt binnen. Voor de 21-jarige Engelsman is het zijn 3e doelpunt van het seizoen.