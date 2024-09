VIDEO: Gabriel beslist Londense derby tegen Tottenham in het voordeel van Arsenal met rake kopbal

In de Premier League heeft Arsenal de stadsderby tegen Tottenham naar zijn hand gezet. Op het veld van de Spurs gingen de bezoekers met de volle buit aan de haal, met dank aan Gabriel.

Arsenal-coach Arteta moest puzzelen door de schorsing van Rice en de blessure van onder meer Ødegaard en ook op het veld was het aanvankelijk wat zoeken bij de bezoekers.

Bij de thuisploeg was dan weer geen sprake van een studieronde: Tottenham trok meteen vol in de aanval. Kulusevski testte al vroeg de reflexen van Raya.

Ook scheidsrechter Gillett kende een drukke middag. Alleen al voor de rust deelde hij 7 gele kaarten uit, tekenend voor de intensiteit in de Londense derby.

Veel strijd dus, maar op het doelpunt was het wachten tot na de rust. Iets voorbij het uur buffelde Gabriel een corner van Saka tegen het net. De thuisploeg had nog een duwfout gezien in de zestien, de VAR gaf geen krimp.

Tottenham kon in het resterende halfuur geen vuist meer maken en verloor zo voor de 3e keer op rij op eigen veld van Arsenal. De Gunners kunnen met vertrouwen de Champions League in, waar donderdag Atalanta wacht. Volgend weekend is de Premier League-clash tegen leider Manchester City.