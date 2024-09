Manchester United rolt met eigen fouten de rode loper uit voor Liverpool op Old Trafford

Liverpool houdt na 3 speeldagen gelijke tred met Manchester City. De 9 op 9 onder Arne Slot kwam niet in het gedrang op bezoek bij Manchester United. Met dank aan de thuisploeg, die zichzelf meermaals in de voet schoot.

Hoeveel krediet heeft Casemiro nog bij Manchester United?

De Braziliaan, 32 intussen, had vorig seizoen al veel steken laten vallen, maar tijdens de eerste speelrondes van dit seizoen had hij zijn plekje in de hiërarchie toch weer vastgelijmd.

Daar bracht de ontmoeting met Liverpool verandering in. De middenvelder moest bij de rust in de kleedkamer blijven nadat hij twee keer kwalijk balverlies had geleden.

Twee keer betaalde United zijn geklungel cash: Luis Diaz was telkens de afwerker met dienst.

Het virus was overigens besmettelijk, want na de pauze effende een aarzelende Mainoo dan weer het pad voor de 0-3 van Mohamed Salah.

Een eenvoudige zege van Arne Slot tegenover Erik ten Hag. Die laatste werd naar de kleedkamer begeleid met een fluitconcert.