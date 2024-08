Na defensief dwalen in 96e minuut: Manchester United krijgt koekje van eigen deeg tegen Brighton

za 24 augustus 2024 15:31

Brighton & Hove Albion einde 2 - 1 Manchester United 32' - Doelpunt - Danny Welbeck (1 - 0) 60' - Doelpunt - Amad Diallo (1 - 1) 65' - Verv. Marcus Rashford door Alejandro Garnacho 73' - Verv. James Milner door Carlos Baleba 76' - Geel - Amad Diallo 78' - Geel - Kobbie Mainoo 78' - Verv. Danny Welbeck door Julio Enciso 79' - Verv. Bruno Fernandes door Scott McTominay 79' - Verv. Harry Maguire door Matthijs de Ligt 89' - Geel - Jan Paul van Hecke 90' - Verv. Billy Gilmour door Yasin Ayari 90' - Verv. Yankuba Minteh door Georginio Rutter 90' - Verv. Kaoru Mitoma door Simon Adingra 90' - Verv. Amad Diallo door Antony 90+5' - Doelpunt - João Pedro (2 - 1) Premier League - speeldag 2 - 24/08/24 - 13:31 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 32' Danny Welbeck 32' Danny Welbeck 1 - 0 60' Amad Diallo 1 - 1 Amad Diallo 60' 90+5' João Pedro 90+5' João Pedro 2 - 1

De omgekeerde wereld. Vorige week scoorde Manchester United de winning goal diep in het slot, dit weekend kreeg het zelf het deksel op de neus in de toegevoegde tijd tegen Brighton. In minuut 96 zette Joao Pedro de falende defensie van United genadeloos in de verf. Brighton claimt de voorlopige koppositie met 6 op 6, United blijft steken op drie punten.

Het is schijnbaar nog wat zoeken voor Manchester United in het seizoensbegin.



In de Community Shield werd het geklopt door zijn stadsrivaal City, vorig weekend kwam het met de schrik vrij tegen Fulham en ook nu begon het twijfelachtig tegen Brighton & Hove Albion.

Zeker het wederkerende defensieve dwalen werd na een half uur nog eens pijnlijk in de verf gezet. Met een leep balletje versteende oude bekende Kaoru Mitoma (ex-Union) Harry Maguire, die Danny Welbeck in zijn rug de openingstreffer tegen het net zag tikken. De flashbacks van vorig seizoen flitsten al zienbaar op het netvlies van Ten Hag.

Verloren zoon Marcus Rashford leek amper een minuut later gelukkig weer orde op zaken te stellen, maar de VAR fnuikte het feestje in een recordtijd.

Ten Hag had genoeg gezien en stofte het winnende recept van vorige week al snel af: hij haalde matchwinnaar, Joshua Zirkzee, al meteen van de bank.

En jawel, met de flegmatieke Nederlander in de spits draaide de ploeg toch wat soepeler. Zo zorgde de talentvolle Amad Diallo (22) op het uur met een knappe actie voor de bevrijdende gelijkmaker: 1-1