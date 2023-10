Chelsea mist karrenvracht kansen en bijt in het stof tegen Brentford

De goals:

Chelsea schiet zichzelf in de voet

Het had voor Chelsea zeker zover niet hoeven te komen. De voormalige Champions League-laureaat slaagde erin om een resem kansen de nek om te wringen.



De bezoekers waren efficiënter. Net voor het uur stond de Chelsea-verdediging te slapen op een voorzet van Bryan Mbeumo, Ethan Pinnock kopte aan de tweede paal binnen.



Ook een bestorming van het Brentford-doel leverde daarna niets meer op, een counter leverde in de 96e minuut nog de 0-2 op langs Mbeumo, nadat doelman Robert Sanchez mee naar voren was getrokken.



De Blues toonden na twee eerdere overwinningen tegen Fulham (0-2) en Burnley (0-4) vorige week tegen Arsenal al beterschap in hun spel en kwamen tegen de vicekampioen zelfs op een dubbele voorsprong, tot Declan Rice en Leandro Trossard de thuisploeg de zege alsnog ontzegden.