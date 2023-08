Manchester City zet ambitieus Newcastle met de voeten op de grond na kruisraket van Alvarez

Manchester City- Newcastle United: drie jaar geleden was het een doodgewone affiche, vandaag werd de clash naar voren geschoven als absolute topper in de Premier League.



Toch toonde City meteen dat het niet onder de indruk is van de opgang van The Magpies, die zich doorgaans als gewapend beton presenteren, maar tegen de hemelsblauwen toch barsten in zijn pantser vertoonde. Ook zonder Kevin de Bruyne vond de ploeg van Pep Guardiola steeds de ruimte.



Julián Alvarez kreeg in afwezigheid van onze landgenoot opnieuw zijn kans in de basiself. Met succes. De Argentijnse pocketspits bombardeerde de topper op het half uur met een kanonskogel in de verste hoek: 1-0.



City controleerde nadien de wedstrijd, maar de vele geblesseerden eisten naar het einde toe toch zijn tol. Negen van de elf spelers stonden ook aan de aftrap bij de Supercup woensdag en Guardiola weigerde vandaag te wisselen.

Een echt slotoffensief van de thuisploeg kwam er deze keer dus niet, maar in de problemen kwam City ook niet meer.