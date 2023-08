Nog een trofee erbij voor Manchester City: Sevilla kraakt in Europese Supercup pas na penalty's

Manchester City - Sevilla in een notendop

Opvallend: Met deze trofee doet Manchester City het nu ook 'beter' dan stadsgenoot Manchester United. Dat slaagde er niet in om na zijn legendarische treble in 1999 de Supercup te winnen. Het is maar wat het is, maar voor sommigen is het meer.

Man van de match: Hij zat in het verliezende kamp, maar Lucas Ocampos heeft City een paar keer over zijn knie gelegd. Vanop een flank, kies maar, zorgde hij voor de snelheid en snede bij de uitbraken van Sevilla. En-Nesyri scoorde één keer, maar dat bleek niet genoeg.

Sevilla bokst boven gewicht

Een Supercup is per definitie een kleintje tegen een grootje, maar het kleintje vandaag het in juni nog Mourinho van een beker gehouden, dan kan alles, toch?

Sevilla toonde zich van de juiste ingesteldheid alleszins, en liet

zich in het Stadio Karaiskaki allesbehalve doen. Uiteraard was City de grote balbezitslokop, maar meer dan één grote kans in de eerste helft zat er niet in. Bono reageerde goed op de kopbal van Aké.

Op z’n Guardiola’s rondtikken was er wel, maar de Spanjaarden wilden met de bal vooruit, en zo kwam na 25 minuten Acuna op zijn linkerkant aan de bal. Een perfecte zwieper naar het hoofd van Youssef En-Nesyri, die net zo goed niemand in de buurt had kunnen hebben. 0-1, op een half diefje.

City probeerde harder, en harder. Sevilla kwam er niet meer uit, maar City kwam er ook amper in. Het brandde soms wel in de zestien, maar Bono moest niet ingrijpen.