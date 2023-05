Arsenal schenkt Manchester City de titel na nieuwe non-match tegen gered Nottingham

Het heeft niet mogen zijn voor Arsenal. Wat een successeizoen had moeten worden voor Leandro Trossard en co, is vandaag met een ferme anticlimax geëindigd. Tegen Nottingham Forest en Orel Mangala - dat zich gered heeft - liet het zich geschiedenisloos met 1-0 opzijzetten. Tot groot jolijt van Manchester City, dat zo zonder te spelen al kampioen is.