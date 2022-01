Ook Tottenham heeft extra tijd nodig om Watford te verslaan, weer fan onwel

Watford doet er als nummer 17 in Engeland, 2 punten boven de degradatiezone, alles aan om in de Premier League te blijven. Tottenham vond lang geen antwoord op het stevige en stugge verdedigende spel van de thuisploeg.



De jacht van Tottenham op een top 4/Champions League-plaats leek weer een knauw te krijgen. Voor de 2e match op een rij (na de 1-1 bij Southampton) misten de bezoekers dat aanvallend extraatje, al waren er kansen genoeg voor Højbjerg, Reguilon en Kane. Tottenham had zelfs 21 doelpogingen en 74 procent balbezit, maar indrukwekkend was het allemaal niet.

Watford claimde op het eind van de reguliere speeltijd een penalty na een clash tussen keeper Lloris en Pedro, maar kreeg die niet.



Vijf minuten voor het einde van de match werd de partij 8 minuten onderbroken. In de tribune was een thuisfan namelijk onwel geworden, de medische staf van Watford ging de fan helpen. De situatie was snel onder controle, maar het is niet duidelijk wat de toestand van de supporter is.



Door het incident kwamen er liefst 12 extra minuten bij. Daarin maakte Tottenham halverwege alsnog het verschil: Sanchez kopte een vrijschop van Son keihard van dichtbij binnen.



Tottenham wipt over Manchester United en West Ham en komt tot op 2 punten van Arsenal, dat 2 matchen meer speelde. (lees voort onder foto)