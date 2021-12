Spektakel in Tottenham-Liverpool: 4 goals en rood voor Robertson

In een weekend waarin 6 wedstrijden in de Premier League werden uitgesteld door het coronavirus zal de clash tussen Tottenham - dat na een corona-uitbraak meer dan een week niet gevoetbald had - en Liverpool de Engelse voetbalharten toch een beetje verwarmd hebben.

Harry Kane opende de debatten met zijn eerste thuisgoal in 8 matchen, maar de thuisploeg kon niet lang genieten van die voorsprong. Diogo Jota kopte de gelijkmaker binnen op voorzet van Robertson.

De Schot leek de held te worden toen hij Liverpool op voorsprong bracht, maar na mistasten van Liverpool-keeper Alisson kon Son gelijkmaken: 2-2. En toen ging het licht uit bij Robertson. Hij kreeg terecht rood voor een wilde trap op Emerson.

In een zinderende slotfase liet Tottenham, tot afgrijzen van coach Conte, de winning goal nog liggen en waren de 10 spelers van Liverpool tevreden met het puntje. Het was de eerste keer in 9 duels dat Liverpool niet kon winnen. Het volgt nu op 3 punten van leider Manchester City.