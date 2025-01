Openda pakt rood in topper, Stuttgart zegeviert met dank aan JPL-duo

Een avond om snel te vergeten voor Loïs Openda. De Rode Duivel verloor met Leipzig de topper tegen Stuttgart en werd in het slot met rood van het veld gestuurd na een gebaar van frustratie.

In het duel tussen de nummers 4 en 5 van de competitie, begon RB Leipzig nog het beste, maar na de rust sloeg de stemming snel om.

Twee voetballers die nog het mooie weer maakten in de Jupiler Pro League, zorgden voor de kentering. Een assist van Deniz Undav (ex-Union) werd vakkundig afgewerkt door Jacob Bruun Larsen (ex-Anderlecht).

In amper 10 minuten tijd trok Stuttgart het laken resoluut naar zich toe, waardoor in het slot de frustraties de bovenhand namen bij de bezoekers. Na Sesko pakte ook Loïs Openda zijn tweede gele kaart, nadat hij een tegenstander een duw uit frustratie had gegeven.

RB Leipzig staat op de 5e plek en heeft één punt meer dan Stuttgart. Bij de ploeg uit Stuttgart stond Ameen Al-Dakhil in de basis.