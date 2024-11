VIDEO - Eén bliksemschicht volstaat: Musiala schenkt Bayern München zuinige zege bij St. Pauli

Bayern München hoeft niet altijd zwaar uit te halen om te winnen. Op bezoek bij St. Pauli had het genoeg aan één klasseflits van Jamal Musiala. De bezoekers kregen daarna nog een zak vol kansen op de 0-2, maar vertikten het om de partij te beslissen. Een zuinige zege, dus. Maar Kompany en co. blijven er wel comfortabel mee aan de leiding.

De doelpuntenmachine van FC Bayern München lijkt even te haperen. De mannen van Vincent Kompany reageerden na de opdoffer in Barcelona furieus met 12 goals in 3 matchen, maar vandaag volgde al de tweede 1-0-zege na elkaar.

Jamal Musiala kreeg het slot deze namiddag nochtans al vroeg van de deur in FC St. Pauli. Zijn kanonskogel scheerde de onderkant van de lat en vloog heerlijk binnen.

Nog voor rust kreeg Leroy Sané een opgelegde kans om er 0-2 van te maken, maar de Duitser wilde nog naar zijn linker kappen en verloor tijd.

Ook na rust gaven de troepen van Alexander Blessin - in het verleden actief bij KV Oostende en Union - nog geregeld grote kansen weg. Harry Kane nam die voor een keertje niet aan en zo bleef het spannend tot het eind.

Maar Bayern plooide niet meer en bleef vlot recht tegen de laagvlieger. Dat ze "slechts" één keer mochten vieren, zal snel vergeten zijn. De Rekordmeister blijft comfortabel leider van de Bundesliga.