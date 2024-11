Bayern dendert voort in de competitie, Harry Kane is opnieuw de uitblinker met 2 goals en assist

Na 9 wedstrijden 11 doelpunten. Harry Kane blijft een doelpuntenmachine. Net als heel Bayern München eigenlijk dit seizoen. De ploeg van Vincent Kompany is de eerste ploeg die dit seizoen 50 doelpunten maakte.



Tegen Union Berlin, de 4e in de stand, zette Kane Bayern al na een kwartier op voorsprong vanop de stip. Net voor de rust bediende de Engelsman Kingsley Coman die de 2-0-ruststand op het bord zette.



En na 5 minuten in de 2e helft drukte Kane het laatste restje hoop van Union Berlin de kop in. Hij stond op de goede plek om een gemiste kopbal van Coman in doel te verwerken.



Zo blijft Bayern op kop in de Bundesliga. Woensdag ontvangt het Benfica in de Champions League. Spoelen ze daar de zware nederlaag tegen Barcelona helemaal door?