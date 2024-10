Harry Kane zet Bayern weer op het rechte pad met loepzuivere hattrick

Vincent Kompany had met Bayern München niet de fijnste weken achter de rug. In zijn laatste 3 partijen sprokkelde zijn team geen enkele driepunter.



En ook tegen VfB Stuttgart kreeg Bayern zijn motor maar moeizaam aan de praat. Tot Harry Kane iets voor het uur zijn duivels ontbond.

Zijn eerste goal was een pegel vanaf meer dan 25 meter in de linkerbenedenhoek. Zijn tweede goal kwam er na een fraai hakje van Müller, Kane duwde de bal van dichtbij binnen.



10 minuten voor tijd vervolledigde Kane zijn 3e hattrick van het seizoen. Coman dikte de score nog aan tot 4-0 met een fraai schot in de rechterhoek.



Zo kan Kompany opgelucht ademhalen. Bayern blijft op de leiderstroon zitten samen met Leipzig, dat Mainz versloeg met 0-2.