Geen feest in jubileummatch Alonso: kampioen Leverkusen vergooit dubbele voorsprong

Bayer 04 Leverkusen wilde coach Xabi Alonso maar al te graag bedanken in zijn jubileummatch. Het was zelfs zo gretig dat het na amper 8 minuten al een dubbele voorsprong had.

Victor Boniface (ex-Union) opende de score met links, Jonas Hofman strafte een defensieve blunder af voor de 2-0.

Holstein Kiel, dat voor het eerst in zijn bestaan in de Bundesliga uitkomt, maakte er op slag van rust weer een wedstrijd van met een rake kopbal van Max Geschwill op corner.

Een tegendoelpunt dat Leverkusen nog zuur zou opbreken. Een doelpunt van Boniface in de eerste helft werd afgekeurd voor buitenspel en ook na de pauze vergat de thuisploeg om de promovendus uit te tellen.

Toen Oranje-international Jeremie Frimpong in het strafschopgebied in de fout ging, mocht Jann-Fiete Arp de gelijkmaker scoren vanaf de stip. Zuur puntenverlies dus voor Leverkusen, dat morgen leider Bayern München verder kan zien uitlopen.