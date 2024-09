Met dank aan doelpunt en assist Openda: Leipzig leert Augsburg een lesje in efficiëntie

Een nieuwe glansrol voor Lois Openda. Met een doelpunt en een assist loodste hij Leipzig naar een ruime zege tegen Augsburg. Samen met zijn spitsbroertjes Benjamin Sesko en Xavi Simons verdeelden ze eerlijk de koek vandaag. Leipzig schuift zo stilletjes weer op in het klassement.

Een perfecte namiddag voor RB Leipzig.



Tegen middenmoter Augsburg liet de Duitse spektakelploeg de doelpuntenmachine al snel draaien. Benjamin Sesko scoorde nog voor het kwartier een dubbel doelpunt.



Zijn tweede was op aangeven van Openda, die zijn spitsbroertje vrijspeelde met een leep hakje. Al moet gezegd: het was vooral de verdienste van de Sloveense goaltjesdief, die vanaf meer dan 20 meter de doelman verschalkte met een lage schuiver.

Openda mocht net na de rust ook zelf nog eens juichen. Toen het fluitsignaal nog weerklonk in het stadion, glipte hij door de buitenspelval en mikte hij de 3-0 loepzuiver in het hoekje.



Zijn assistgever Xavi Simons sloot de rekening van Leipzig op het uur af met de vierde en laatste treffer. De ploeg van Openda klimt zo stelselmatig op in de Bundesliga.