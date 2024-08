Kampioen Leverkusen opent seizoen met zege dankzij penalty in 101e minuut tegen Mönchengladbach

Duits landskampioen Leverkusen is het nieuwe Bundesligaseizoen met een zege begonnen. Het team van Xabi Alonso kwam tegen Mönchengladbach wel met de schrik vrij: het leek een 0-2 voorsprong nog weg te gooien, maar een penalty diep in de extra tijd leverde alsnog een zege op.

Met een historisch ongeslagen seizoen kroonde Leverkusen zich de voorbije jaargang voor het eerst tot kampioen van Duitsland.

In de zomerstop bleven sleutelfiguren zoals coach Xabi Alonso en spelers Florian Wirtz en Jonathan Tah aan boord. Zij moesten de kampioen op speeldag één voorbij Mönchengladbach zien te loodsen.

Na amper twaalf minuten zorgde metronoom Granit Xhaka al voor een eerste hoogtepunt bij Leverkusen: de Zwitser pegelde de 0-1 weergaloos in doel. In minuut 38 zorgde chouchou Wirtz al voor de 0-2, Leverkusen op rozen.

Mönchengladbach moest reageren en deed dat ook. Nico Elvedi scoorde op het uur de aansluitingstreffer en in het slot deed ex-Gent-flop Tim Kleindienst het Borussia Park daveren met de 2-2.

Gladbach leek de kampioen zo meteen puntenverlies aan te smeren, tot Amine Adli in minuut 8 van de extra tijd aangetikt werd in de zestien door Ko Itakura. Leverkusen kreeg de (lichte) penalty, Wirtz nam het geschenk in dank aan.

Leverkusen begint zo met een felbevochten zege aan het nieuwe seizoen. Zondag is het aan die andere Duitse titelfavoriet: het Bayern München van coach Vincent Kompany speelt dan tegen Wolfsburg.