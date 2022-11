Gezien Roberto Martinez? Dodi Lukebakio opnieuw trefzeker in Duitsland

Een gebrek aan scorend vermogen kun je Lukebakio momenteel allerminst verwijten. Vandaag scoorde de Rode Duivel zijn zevende van het seizoen. In de 2-1-verliespartij tegen Stuttgart verwerkte hij een voorzet zeer beheerst in de verste hoek.

Wat is de beste manier om die droom als spits kracht bij te zetten? Simpel: scoren. Zeker nu de deelname van onze doelpuntenmaker Romelu Lukaku twijfelachtig is.

Donderdag 10 november staat al een tijdje met stip genoteerd in de agenda van Dodi Lukebakio. Dan maakt bondscoach Roberto Martinez zijn 26-koppige WK-selectie bekend. "Het WK is een droom van mij", liet de 25-jarige spits van Hertha dit weekend nog optekenen.

Flashback naar vorige week.

Tegen Bayern München zette Lukebakio zijn naam op gelijkaardige wijze op het scorebord. Opduiken aan de tweede paal en de bal uit de lucht nemen.

Of het genoeg is voor een selectie voor het WK is de grote vraag, maar in zijn nadeel zal het alleszins niet spelen.