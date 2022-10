Seizoensrevelatie Union Berlin bedankt stadsrivaal Hertha en wordt alleen leider

Hertha Berlijn had Union eerder op de dag een plezier gedaan door Freiburg in bedwang te houden, onder meer dankzij een penalty van Dodi Lukebakio: 2-2.

Door het gelijkspel van Freiburg had Union de kans om alleen leider te worden. Daarvoor moest wel gewonnen worden op het veld van laagvlieger Stuttgart, dat de bezoekers lang in de tang had.

Een kwartier voor tijd brak Paul Jaeckel de ban voor Union, dat genoeg had aan één doelpunt om de 3 punten te pakken. Union Berlijn is ook een Europese tegenstander van Union Sint Gillis. Op 3 november staan beide clubs opnieuw tegenover elkaar.