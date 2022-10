Dortmund houdt Bayern München in bedwang met twee treffers in slotkwartier

In een 1e helft met veel tempo had Dortmund de meeste kansjes, maar de enige mogelijkheid van de bezoekers leverde wel meteen een doelpunt op. Iets voorbij het halfuur bediende Musiala Goretzka, die scoorde van buiten de zestien met een gekruist schot.

Toen Sané vroeg in de 2e helft de 0-2 tegen de netten mikte, leek Bayern zijn schaapjes op het droge te hebben. Maar het venijn zat in de staart voor de bezoekers, die de 3 punten nog uit handen lieten glippen.

Een kwartier voor tijd tekende de 17-jarige Moukoko voor de aansluitingstreffer, waarmee de jonge Dortmund-spits de jongste doelpuntenmaker in Der Klassiker werd.

In het absolute slot liep Coman nog tegen zijn 2e gele kaart aan en met een mannetje minder moest Bayern alsnog de gelijkmaker toestaan. In de 95e minuut deed Modeste - die eerder nog onbegrijpelijk gemist had - het stadion ontploffen met de 2-2.

Dortmund en Bayern blijven elkaar zo vergezellen in de top 4, het leidersduo Union Berlin en Freiburg komt zondag pas in actie en heeft de kans om wat verder weg te sluipen van de twee zwaargewichten in de Bundesliga.