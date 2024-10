Red Flames duwen 5 goals in Grieks mandje en mogen nog dromen van EK

Inzet: 3e EK op een rij

We dromen al even verder: mochten de Flames dus Griekenland én Oekraïne uitschakelen, tekenen ze al voor de 3e keer - en dat na elkaar - present op een EK voetbal.



In 2017 overleefden ze de groepsfase niet, charmeren deden ze wel. 5 jaar later schopten ze het tot in de kwartfinale. Daar was Zweden te sterk.



Met die groei in het achterhoofd is kwalificatie dus een must. Dat beseft ook bondscoach Ives Serneels: "Na een heen-en terugwedstrijd tegen Griekenland moeten we ons gewoon plaatsen, punt."