Kijk om 20.15 uur naar Red Flames tegen Griekenland, winnen in Leuven is must in EK-barrages

België nummer 20, Griekenland nummer 61

België kon zich in een voorrondegroep met sterke landen als Denemarken en Spanje niet rechtstreeks plaatsen voor het EK. Dat was ietwat ingecalculeerd.



Als nummer 3 moet het langs de barrages gebeuren. En daarin mag België niet klagen van de tegenstand. België is de nummer 20 van de FIFA-ranking, Griekenland de nummer 61.



Vrijdag gingen de Belgen al uit van winst, maar de Grieken gooiden er hun lijf en leden voor en hielden de 0 op het bord: 0-0. De Belgen waren beter, maar misten kansen. En een late goal werd ook onterecht afgekeurd.



In 2014 werd het in Leuven 11-0, nog steeds de grootste nederlaag uit de Griekse voetbalgeschiedenis.



Als Griekenland voor de bijl gaat, wacht nog een tweede barrageronde tegen Oekraïne (FIFA-35) of Turkije (FIFA-58).