Transfers JPL: Club leent Badji uit aan Brest, Seraing haalt Mikautadze terug

22:15 22 uur 15. Club Brugge leent Youssouph Badji aan Brest uit. Club Brugge leent zijn 19-jarige Senegalese aanvaller Youssouph Badji tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie, aan het Franse Stade Brest uit. Badji werd vorig jaar weggeplukt bij het Senegalese Casa Sport. Hij speelde 33 wedstrijden voor Club Brugge en scoorde daarin zeven keer, maar kreeg de jongste tijd minder speelgelegenheid. Bij de Bretoense eersteklasser krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen.

Badji werd vorig jaar weggeplukt bij het Senegalese Casa Sport. Hij speelde 33 wedstrijden voor Club Brugge en scoorde daarin zeven keer, maar kreeg de jongste tijd minder speelgelegenheid. Bij de Bretoense eersteklasser krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen.



20:09 20 uur 09. Goaltjesdief Mikautadze keert terug naar Seraing. Seraing kan dit seizoen weer rekenen op de diensten van Georges Mikautadze. De Fransman was vorig seizoen de uitblinker in 1B met 22 doelpunten en wordt nu opnieuw voor een jaar geleend van Metz.

18:53 18 uur 53. Standard huurt Congolese middenvelder. Standard Luik huurt Glody Likonza voor één seizoen van de Congolese club Tout Puissant Mazembe. Standard beschikt ook over een aankoopoptie. De 23-jarige Congolese middenvelder kwam een twintigtal dagen geleden aan in Luik, voor een test na een lange onbeschikbaarheid door een gescheurde kruisband in zijn knie, aldus Standard. "Glody blijft dus dit seizoen op huurbasis, met als hoofddoel geleidelijk alle sensaties terug te vinden waarmee hij in het verleden een van de beste spelers van de Afrikaanse Champions League was", aldus nog de Luikse club.



De 23-jarige Congolese middenvelder kwam een twintigtal dagen geleden aan in Luik, voor een test na een lange onbeschikbaarheid door een gescheurde kruisband in zijn knie, aldus Standard.



"Glody blijft dus dit seizoen op huurbasis, met als hoofddoel geleidelijk alle sensaties terug te vinden waarmee hij in het verleden een van de beste spelers van de Afrikaanse Champions League was", aldus nog de Luikse club.



17:32 17 uur 32. RKC lokt Van den Buijs opnieuw naar Nederland. RKC Waalwijk heeft Dario Van den Buijs gecontracteerd. De 25-jarige centrale verdediger, zoon van voormalig profvoetballer Stan Van den Buijs, komt over van Beerschot en heeft tot medio 2025 getekend. "De komst van Dario stond hoog op ons lijstje", zegt RKC. "Het was onze wens om nog een centrale verdediger aan de selectie toe te voegen en hiermee het concurrerend vermogen op peil te houden. We hebben er vertrouwen in dat hij van waarde gaat zijn voor ons RKC." Van den Buijs speelde eerder in de Eredivisie voor Heracles Almelo en Fortuna Sittard. In 2020 verruilde hij Heracles voor Beerschot, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Fortuna. In België doorliep hij de jeugdreeksen van Lierse, Westerlo en Club Brugge.



"De komst van Dario stond hoog op ons lijstje", zegt RKC. "Het was onze wens om nog een centrale verdediger aan de selectie toe te voegen en hiermee het concurrerend vermogen op peil te houden. We hebben er vertrouwen in dat hij van waarde gaat zijn voor ons RKC."



Van den Buijs speelde eerder in de Eredivisie voor Heracles Almelo en Fortuna Sittard. In 2020 verruilde hij Heracles voor Beerschot, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Fortuna. In België doorliep hij de jeugdreeksen van Lierse, Westerlo en Club Brugge.

30-08-2021 30-08-2021.

09:53 09 uur 53. Spartak Moskou haalt STVV-verdediger Caufriez. STVV en Spartak Moskou hebben voor een opvallende transfer gezorgd. De Russische topclub, die Europa League speelt, plukt de 24-jarige Belgische verdediger weg. Caufriez, die sinds september 2020 in Sint-Truiden was, speelde voordien bij Waasland-Beveren (2016-2020). Zijn jeugdopleiding kreeg de centrale man bij onder meer Standard en Anderlecht. Caufriez speelde 25 wedstrijden voor STVV, maar viel in het voorjaar uit na een ongeluk met zijn grasmaaier. Vorige week depanneerde hij nog in de spits tegen Kortrijk, bij de zege gisteren op Cercle kwam hij niet meer in actie.



Caufriez speelde 25 wedstrijden voor STVV, maar viel in het voorjaar uit na een ongeluk met zijn grasmaaier.



Vorige week depanneerde hij nog in de spits tegen Kortrijk, bij de zege gisteren op Cercle kwam hij niet meer in actie.

29-08-2021 29-08-2021.

18:37 18 uur 37. Toekomst van Deli ligt in Turkije. Simon Deli en Club Brugge gaan definitief uiteen. De 29-jarige Ivoriaan streek in 2019 neer in Brugge en maakte indruk met zijn atletische kwaliteiten, maar Deli zakte nadien stevig weg. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Slavia Praag, nu heeft Club Brugge hem verkocht aan het Turkse Adana Demirspor.

12:51 12 uur 51. Anderlecht stalt Cobbaut bij Parma. RSC Anderlecht leent Elias Cobbaut dit seizoen uit aan Parma, dat naar de Serie B degradeerde. Dat heeft paars-wit zaterdag bekendgemaakt. De 23-jarige verdediger ruilde in de zomer van 2018 KV Mechelen voor Anderlecht. Hij speelde 76 wedstrijden voor de recordkampioen en werd eind 2019 voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij verzamelde één cap bij de nationale ploeg. Onder meer vanwege blessureleed speelde Cobbaut vorig seizoen slechts 15 wedstrijden. Hij kwam niet meer in de plannen voor van coach Vincent Kompany. Voor Parma spelen met Daan Dierckx en Maxime Busi nog twee Belgen. De club wil snel terugkeren naar de hoogste afdeling en haalde daarvoor keeperslegende Gianluigi Buffon terug.



De 23-jarige verdediger ruilde in de zomer van 2018 KV Mechelen voor Anderlecht. Hij speelde 76 wedstrijden voor de recordkampioen en werd eind 2019 voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij verzamelde één cap bij de nationale ploeg.



Onder meer vanwege blessureleed speelde Cobbaut vorig seizoen slechts 15 wedstrijden. Hij kwam niet meer in de plannen voor van coach Vincent Kompany.



Voor Parma spelen met Daan Dierckx en Maxime Busi nog twee Belgen. De club wil snel terugkeren naar de hoogste afdeling en haalde daarvoor keeperslegende Gianluigi Buffon terug.

28-08-2021 28-08-2021.

22:05 22 uur 05. OHL herenigt Shengelia met Sekidika. Oud-Heverlee Leuven heeft zijn selectie versterkt met Jesse Sekidika. De 25-jarige Nigeriaanse winger is eigendom van Galatasaray en wordt door OHL gehuurd (met aankoopoptie) tot het einde van het seizoen. Op Den Dreef wordt Sekidika herenigd met Levan Shengelia, met wie hij vorig seizoen samen speelde bij Konyaspor.

Op Den Dreef wordt Sekidika herenigd met Levan Shengelia, met wie hij vorig seizoen samen speelde bij Konyaspor.





13:09 13 uur 09. Antwerp haalt Charleroi-ancien Dessoleil . Antwerp maakte vandaag nog een 2e transfer bekend: Dorian Dessoleil, de centrale verdediger van Charleroi, tekende een contract voor 3 jaar. De 29-jarige Dessoleil was sinds 2015 bij Charleroi, goed voor 203 wedstrijden. Hij droeg er ook de aanvoerdersband. De linksvoetige verdediger was dit seizoen op de eerste 5 speeldagen ook een vaste waarde.

De linksvoetige verdediger was dit seizoen op de eerste 5 speeldagen ook een vaste waarde.

11:23 11 uur 23. Antwerp legt youngster Pierre Dwomoh van Genk 5 jaar vast. Antwerp heeft een opvallende binnenlandse transfer afgerond: stamnummer 1 plukt de 17-jarige centrale middenvelder Pierre Dwomoh weg bij Genk. Hij tekende voor 5 jaar. Dwomoh trainde bij Genk sinds zijn 15e mee met de A-kern. Afgelopen seizoen maakte de Belgische jeugdinternational zijn debuut op het hoogste niveau. Hij mocht 2 keer invallen, in de thuiswedstrijden tegen Kortrijk en Zulte Waregem. Dwomoh heeft ook een verleden bij KV Mechelen en Anderlecht.



Dwomoh trainde bij Genk sinds zijn 15e mee met de A-kern. Afgelopen seizoen maakte de Belgische jeugdinternational zijn debuut op het hoogste niveau. Hij mocht 2 keer invallen, in de thuiswedstrijden tegen Kortrijk en Zulte Waregem. Dwomoh heeft ook een verleden bij KV Mechelen en Anderlecht.