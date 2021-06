Alles over de persconferentie van Martinez: over vaccins, De Bruyne en Hazard

14:51 14 uur 51. Tot zover de persconferentie. . Tot zover de persconferentie.

14:49 14 uur 49. Tot slot krijgt Roberto Martinez nog een vraag uit Engeland: "Wat betekent de nummer 1 op de wereldranglijst?" "Daar zijn we erg trots op, maar het gaat ons geen voordeel opleveren op het Europees kampioenschap", verzekert de bondscoach. "Het betekent wel dat we uitstekend gewerkt hebben." . Tot slot krijgt Roberto Martinez nog een vraag uit Engeland: "Wat betekent de nummer 1 op de wereldranglijst?"

14:46 14 uur 46. We volgen de situatie van Kevin De Bruyne elke dag op, maar gunnen hem ook de tijd om te herstellen. Wanneer hij speelt, kan ik nog niet zeggen. Dat hangt van de medische staf af. Kevin is alleszins beschikbaar voor Euro 2020. Als hij onder het mes moest, was dat niet het geval geweest. Roberto Martinez. We volgen de situatie van Kevin De Bruyne elke dag op, maar gunnen hem ook de tijd om te herstellen. Wanneer hij speelt, kan ik nog niet zeggen. Dat hangt van de medische staf af. Kevin is alleszins beschikbaar voor Euro 2020. Als hij onder het mes moest, was dat niet het geval geweest. Roberto Martinez

14:44 14 uur 44. Alle beslissingen over vaccinaties zijn genomen na overleg met de virologen. Perschef Stefan Van Loock. Alle beslissingen over vaccinaties zijn genomen na overleg met de virologen. Perschef Stefan Van Loock

14:41 14 uur 41. Sambi Lokonga wordt de schaduwspeler van Axel Witsel. Roberto Martinez. Sambi Lokonga wordt de schaduwspeler van Axel Witsel. Roberto Martinez

14:40 14 uur 40. Niemand is ziek van zijn vaccinatie. Roberto Martinez. Niemand is ziek van zijn vaccinatie. Roberto Martinez

14:36 14 uur 36. "Eden Hazard speelt zondag 45 minuten". 3 ervaren internationals staan morgen niet op het terrein: Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Eden Hazard. "Ze hoeven nu nog geen 2 matchen te spelen", legt de bondscoach uit. "Met blessures heeft het niets te maken", verzekert hij. "Vermaelen zal wel een jetlag moeten verwerken. Hij komt uit Japan." "Voor Eden Hazard mikken we zondag op 45 minuten." . "Eden Hazard speelt zondag 45 minuten" 3 ervaren internationals staan morgen niet op het terrein: Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Eden Hazard. "Ze hoeven nu nog geen 2 matchen te spelen", legt de bondscoach uit.

14:35 14 uur 35. We hebben voldoende opties. Voor bijna elke positie beschikken we over 3 mogelijkheden. Roberto Martinez. We hebben voldoende opties. Voor bijna elke positie beschikken we over 3 mogelijkheden. Roberto Martinez

14:32 14 uur 32. We werken eraan om iedereen fit te krijgen voor de eerste match op Euro 2020, maar het is erg onwaarschijnlijk dat Kevin De Bruyne die zal halen. Dat geldt ook voor Axel Witsel. Bondscoach Roberto Martinez. We werken eraan om iedereen fit te krijgen voor de eerste match op Euro 2020, maar het is erg onwaarschijnlijk dat Kevin De Bruyne die zal halen. Dat geldt ook voor Axel Witsel. Bondscoach Roberto Martinez

14:25 14 uur 25. Martinez: "We zijn voor vaccinaties". De bondscoach begrijpt de heisa over de vaccinaties niet. "We maken van een mug een olifant", antwoordt Roberto Martinez op de vraag van Sporza. "We volgen de regels van de Europese voetbalbond en gaan het EK tegemoet in een bubbel." "Laat me duidelijk zijn: we zijn voor vaccinaties en zijn iedereen dankbaar voor deze kans." . Martinez: "We zijn voor vaccinaties" De bondscoach begrijpt de heisa over de vaccinaties niet. "We maken van een mug een olifant", antwoordt Roberto Martinez op de vraag van Sporza. "We volgen de regels van de Europese voetbalbond en gaan het EK tegemoet in een bubbel."

14:22 14 uur 22. Mignolet onder de lat tegen Griekenland. Over het doel van de oefenmatch tegen Griekenland stelt Roberto Martinez: "We willen zo goed mogelijk aan de start staan van het Europees kampioenschap." "Simon Mignolet begint aan de match. Jan Vertonghen, Eden Hazard en Thomas Vermaelen zullen niet spelen, zondag wel. Axel Witsel past nog voor beide wedstrijden." . Mignolet onder de lat tegen Griekenland Over het doel van de oefenmatch tegen Griekenland stelt Roberto Martinez: "We willen zo goed mogelijk aan de start staan van het Europees kampioenschap."

14:20 14 uur 20. Elke speler zal gevaccineerd worden, ten laatste net na het EK. Dat is een persoonlijke en medische keuze. Sommige internationals beschikken al over antilichamen. De meeste spelers zijn al gevaccineerd. Roberto Martinez. Elke speler zal gevaccineerd worden, ten laatste net na het EK. Dat is een persoonlijke en medische keuze. Sommige internationals beschikken al over antilichamen. De meeste spelers zijn al gevaccineerd. Roberto Martinez

14:15 14 uur 15. Kevin De Bruyne is er nog niet bij. "Op dit niveau is het zo dat spelers vaak een individueel en aangepast programma krijgen. Tactisch zullen we het wellicht anders aanpakken, maar daar zal de bondscoach zo meteen meer over vertellen." . Kevin De Bruyne is er nog niet bij. "Op dit niveau is het zo dat spelers vaak een individueel en aangepast programma krijgen. Tactisch zullen we het wellicht anders aanpakken, maar daar zal de bondscoach zo meteen meer over vertellen."