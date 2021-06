Bondscoach: "Mignolet speelt morgen, we weten niet exact waar we met De Bruyne staan"

Behalve de basisplaats van Simon Mignolet weten we na de dagelijkse persconferentie van de Rode Duivels ook dat Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Eden Hazard niet in actie zullen komen morgen. Dat drietal komt wel in actie tegen Kroatië op zondag. Witsel speelt geen van beide partijen. Net als Kevin De Bruyne uiteraard.

"We staan dagelijks in contact met Kevin. Tot volgende week zullen we niet weten waar we exact staan met hem", zei Martinez. "Nu moet hij vooral ontspannen. Door de situatie van Jan Vertonghen niet lang geleden, die een soortgelijke breuk had, hebben we wel ervaring en contact met een specialist in maskers."

"Maar het is te vroeg om te zeggen of Kevin de eerste match van het EK zal halen. Eerst moet hij groen licht krijgen van de dokters en dan moeten we afwachten hoeveel trainingssessies hij kan verteren."